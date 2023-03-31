МВФ одобрил программу поддержки Украины на 15,6 млрд долларов

В пятницу, 31 марта, исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на 15,6 миллиарда долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля и сайта МВФ.

Как сообщил Шмигаль, программа МВФ в размере 15,6 млрд долларов рассчитана на четыре года. Выделенные средства будут направлены на финансирование критических расходов и сохранение макрофинансовой стабильности.

"Программа будет состоять из двух частей. Первая - это срочное финансирование нашей победы в войне. Вторая часть - это послевоенное восстановление и трансформация Украины" , - написал премьер.

Он рассказал, что первый транш в размере более 2,7 млрд. долларов Украина ожидает уже в ближайшее время.

"Программа МВФ станет частью общего пакета финансовой поддержки для Украины от наших международных партнеров в размере 115 млрд долларов" , – отметил Шмигаль.

Зеленский в свою очередь поблагодарил МВФ за оказанную помощь. Он напомнил, что это важный шаг к победе Украины над российской агрессией.

"Это важная помощь в нашей борьбе с российской агрессией. Вместе поддерживаем экономику. И мы идем вперед к победе" , – написал президент.

Напомним, 21 марта Украина договорилась с Международным валютным фондом по четырехлетнему пакету финансирования .

После этого Литва присоединилась к такой программе МВФ для Украины.