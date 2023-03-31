Сын президента Уганды готов защищать Путина "от империалистов"

В Уганде намеревается послать российскому диктатору Владимиру Путину солдат, если Москве "будут угрожать империалисты", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение сына президента Уганды, генерала Мухузи Кайнегурабу в Twitter.

"Назовите меня путинистом, если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат в защиту Москвы, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты" , - написал Кайнегураба.

Отметим, что Уганда является одним из партнеров России. В частности, президент страны Йовери Кагута Мусевени после начала полномасштабной войны в Украине заявлял, что его страна не может занять антироссийскую позицию.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с президентом Уганды в конце февраля.