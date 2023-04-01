В Белом доме призвали всех американцев покинуть территорию России

Гражданам Соединенных Штатов не стоит находиться на территории России. В настоящее время страна-террорист является враждебной средой для американцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, обнародованное CNN.

"Если вы в России - будь то по делам, на отдыхе, любая цель поездки - вам нужно уехать сейчас же. Россия - не лучшее место для вас, даже если вы работающий журналист , - отметил чиновник.

Выступление Кирби состоялось на фоне задержания американского журналиста Эвана Гершковича, которого в настоящее время содержат в российской тюрьме Лефортово в Москве.

По словам представителя Белого дома, администрация президента США работает над обеспечением встречи с корреспондентом The Wall Street Journal.

Напомним, 30 марта журналиста WSJ Эвана Гершковича задержали в России. Его обвиняют в якобы "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Позже Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилась в Россию с требованием уволить корреспондента , которого задержали сотрудники ФСБ.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают арест журналиста.