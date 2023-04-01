Генштаб: Защитники сбили 6 "Шахедов" и отбили 70 атак врага

За прошедшие сутки Силы обороны отбили 70 вражеских атак и сбили 6 ударных БпЛА россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ.

31 марта российская федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам, применив баллистические ракеты.

Для авиаударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136". Однако все они были уничтожены нашими защитниками.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях.

Самые интенсивные бои продолжаются за населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Кроме того, враг совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области; Екатериновка, Сосновка, Стариково, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого соприкосновения: Каменка, Фиголевка, Масютовка, Синьковка, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отражено около 20 вражеских атак. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Марьинка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.