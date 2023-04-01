Генштаб: На Луганщине российских военных расквартировывают в отобранные дома

В Луганской области захватчики проверяют местных жителей, а также выселяют их из собственных домов для поселения российских военных, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ.

"После эффективного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Троицком районе Луганской области оккупанты усилили контрразведывательный режим.

Проводится проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах - отключена мобильная связь".

В штабе также отмечают, что и в дальнейшем фиксируются случаи использования захватчиками гражданской инфраструктуры и частной собственности в собственных целях.

В частности, сообщает Генштаб, в отдельных населенных пунктах Счастьенского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск.