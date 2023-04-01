The Sun: Президенту Еврокомиссии предложили возглавить НАТО в октябре

Ряд стран-членов НАТО предложили президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить альянс в октябре этого года, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, который на этой должности с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением России на Украину срок его полномочий решили продлить до 30 сентября 2023 года.

Формальных выборов генсека не предусмотрено, поскольку 30 стран-членов западного альянса выбирают нового лидера консенсусом.

Американцы обычно не выдвигают своего кандидата, поскольку американский генерал традиционно занимает должность Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе.

Но Белый дом имеет большое влияние на то, кто получит эту должность.

Британские источники издания предполагают, что Лондон, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляйен, ссылаясь на ее плохой послужной список во главе Минобороны Германии.

Министр обороны Британии Бен Уоллес также фигурирует среди кандидатов и претендует на то, чтобы стать первым за 20 лет генсеком НАТО из Британии.

Ранее сообщалось, что большинство союзников предпочитают не менять главу Альянса и неофициально якобы договорились о продлении полномочий Столтенберга до апреля 2024 года. Впрочем, сам Йенс Столтенберг хотел бы покинуть пост осенью этого года.

Вероятными кандидатами на следующего генерального секретаря НАТО также называют премьеров Литвы и Эстонии, министров обороны Нидерландов и Великобритании, экс-премьера Италии, президента Румынии, или, не исключено, представителя Канады.