Россия в течение апреля будет председательствовать в Совбезе ООН

Россия в течение апреля 2023 года будет председательствовать в Совете безопасности ООН. По условиям ротации она сменит Мозамбик, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение ООН в Twitter.

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совете безопасности в апреле месяце" , - говорится в сообщении.

Ранее посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не должна быть постоянным членом Совета безопасности ООН. По ее словам, во время своего председательства Москва может продвигать дезинформацию против Украины, США и других стран.

Отметим, что Совет Безопасности ООН является международным органом, ответственным за поддержание мира. В него могут поступать жалобы от стран, Совет голосует и принимает решения по вопросам безопасности, которым обязаны следовать другие члены ООН.

В состав Совета входят 10 ротируемых и пять постоянных членов, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые обладают правом вето. Москва должна возглавить исполнительный орган с 1 апреля на месяц, заменив Мозамбик.

Напомним, Украина призвала процедурно загнать страну-агрессора в угол и не дать возможность продвигать ложные нарративы о войне против Украины.