Разведка Британии: зимнее наступление России на Донбассе провалилось

Планы российского военного командования расширить подконтрольные территории Донбасса во время зимнего наступления потерпели неудачу, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В обзоре напоминают, что 11 января 2023 года начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов взял на себя личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

"Пребывание Герасимова в должности характеризуется попытками начать общее зимнее наступление с целью распространения российского контроля на весь Донбасс. Через 80 дней становится все более очевидным, что этот проект провалился" , - отмечает разведка.

Отмечается, что на нескольких участках фронта на Донбассе российские войска достигли лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"После десяти лет пребывания на посту начальника Генштаба РФ существует реальная вероятность того, что Герасимов расширяет границы того, как долго российское политическое руководство будет терпеть неудачи" , - отмечается в обзоре.

Ранее британская разведка сообщала, что России будет трудно восстановить арсенал контрбатарейных радаров, поскольку эти системы зависят от поставок высокотехнологичной электроники, которые попали под санкции.