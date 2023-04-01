Меморандум с МВФ: Украина реформирует систему пенсионного и социального обеспечения

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались реформировать систему пенсионного и социального обеспечения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит Меморандум с МВФ.

"Мы предпримем существенные изменения в системах пенсионного и социального обеспечения после комплексных реформ в социальной политике" ,- говорится в документе.

Реформы будут включать улучшение адресности и проверки в нуждаемости социальной помощи в соответствии с концепцией социальной политики.

"По мере сокращения расходов на оборону мы будем стремиться направить ресурсы на расходы на восстановление и реконструкцию, а также сеть социальной защиты для удовлетворения послевоенных потребностей общества и уязвимые слои населения" , - отмечается в Меморандуме.

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Как сообщалось, МВФ одобрил 31 марта четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины на 15,6 млрд долларов.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались согласовать налоговое законодательство с нормами Европейского Союза.