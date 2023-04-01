МИД Литвы поздравил РФ с избранием главой Совбеза ООН шуткой о военном корабле

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис иронично поздравил Россию с началом председательства в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Поздравляем Россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий по предложению Украины о месте назначения ваших военных кораблей" , - говорится в сообщении.

Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships. — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) April 1, 2023

Как сообщалось, Россия с 1 апреля в течение месяца будет председательствовать на ротационной основе в Совбезе ООН.

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Накануне Эстония, Латвия и Литва совместно выступили против российского председательства в Совете Безопасности ООН.

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал председательство России в Совбезе ООН "плохой шуткой", потому что она ведет колониальную войну, а ее лидер - военный преступник, которого разыскивает МУС за похищение детей.