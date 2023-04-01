Митрополит Павел в зале суда заявил, что никогда не был на стороне агрессии
Подозреваемый митрополит УПЦ МП и наместник Лавры Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает УП, СБУ, ОГП.
Павел, комментируя подозрение от СБУ, заявил, что он против агрессии.
"Я ничего не сделал для того чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело.
Я никогда не был на стороне агрессии. Я против агрессии. И сейчас я нахожусь в Украине. Это моя земля", - сказал Павел, комментируя подозрение от СБУ.
СБУ и Офис генпрокурора обнародовали детали подозрения.
Отмечается, что они установили, что Лебедь в своих публичных выступлениях "неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, которые оправдывали или отрицали действия страны-агрессора".
Это подтвердила судебно-лингвистическая экспертиза.