Моравецкий: Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Украина получит от Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. Профинансируют передачу этих БТР в страны ЕС и США, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks - это топовые боевые транспортеры. Эта покупка будет оплачена средствами ЕС и США" , - написал Моравецкий.

Кратко об этих бронетранспортерах

Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях и последовательно модифицируется в Польше на базе базовой лицензионной версии автомобиля AMV XC-360P, разработанного финской компанией Patria.

Rosomak находятся на вооружении Вооруженных сил Польши. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.

Напомним, что Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ.

Добавим, что Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.