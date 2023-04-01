Моравецкий: Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
Украина получит от Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. Профинансируют передачу этих БТР в страны ЕС и США, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Twitter польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.
"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks - это топовые боевые транспортеры. Эта покупка будет оплачена средствами ЕС и США", - написал Моравецкий.
Кратко об этих бронетранспортерах
Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях и последовательно модифицируется в Польше на базе базовой лицензионной версии автомобиля AMV XC-360P, разработанного финской компанией Patria.
Rosomak находятся на вооружении Вооруженных сил Польши. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.
Напомним, что Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ.
Добавим, что Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.