Германия назвала общее количество танков Leopard, которые получит Украина

Страны НАТО намерены передать Украине два батальона с немецкими танками Leopard 2, а также четыре батальона с Leopard 1. В сумме количество машин составит 160 единиц, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса в интервью изданию Die Welt.

При этом он отметил, что отправить украинцам больше именно такого вооружения вряд ли удастся, поскольку "ресурсы союзников ограничены" и добавил, что и Германия "не может отдать все, потому что есть резервы, которые нельзя тратить".

"Я не вижу сценария, при котором выйдет отправить Украине дополнительные Leopard сверх того, о чем было объявлено" , - заявил Писториус.

В то же время министр рассказал, что Польша совместно с союзниками отправит Украине два батальона Leopard 2, где будет 60 танков.

Кроме того, к концу года к ним прибавятся 100 танков Leopard 1, собранных в четыре батальона. Глава Минобороны Германии добавил, что США вместе с Британией тоже поставляют танки.