Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" и более 230 россиян

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы Зеленского.

Кроме Богуслаева в перечне несколько украинцев и более 230 россиян.

Также под санкциями оказались 225 компаний из России.

Санкции будут действовать 10 лет.

Что предшествовало: