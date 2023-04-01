Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" и более 230 россиян

Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" и более 230 россиян
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева и россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят указы Зеленского.

Кроме Богуслаева в перечне несколько украинцев и более 230 россиян.

Также под санкциями оказались 225 компаний из России.

Санкции будут действовать 10 лет.

Что предшествовало:

  • 22 октября УП стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева.
  • 23 октября Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору.
  • По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для вооруженных сил России.
  • Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор.

Новости

Популярные темы форума

analytics