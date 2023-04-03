РосСМИ: Подозреваемую в убийстве Татарского продолжают разыскивать

По данным издания "Фонтанка", жительницу Санкт-Петербурга, которую подозревают в убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), продолжают разыскивать, российское издание опровергает информацию о ее задержании, сообщает Украинская правда.

По данным СМИ, российские силовики провели обыск в квартире жительницы Петербурга, которую подозревают в причастности к убийству Татарского.

"В Пушкинском районе Петербурга закончились обыски в квартире, вероятно, связанной с девушкой, которую подозревают в причастности к взрыву на Университетской набережной" , – пишет издание.

Отмечается, что из квартиры вывели женщину.

"Вероятно, речь может идти о матери петербурженки Дарьи, которую сейчас разыскивают" , – сообщило издание.

По данным источников "Фонтанки", российские правоохранители не застали в квартире подозреваемую.

"Силовики вывели из парадной мать девушки. Ее увезли в отделение. Процессуальный статус женщины не ясен" , – уточнило издание в своем Telegram-канале.

Ранее российский "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что силовики задержали жительницу Санкт-Петербурга Дарью Трепову по подозрению в убийстве пропагандиста Татарского.