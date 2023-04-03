Rheinmetall создал в Румынии хаб по ремонту военной техники для Украины
Немецкий производитель оружия Rheinmetall строит военный центр технического обслуживания и логистики в Румынии, сообщает Европейская правда.
Центр обслуживания военной техники в румынском городе Сату-Маре начнет работать в этом месяце для обслуживания вооружений, которые были переданы Украине для войны против РФ.
"Сервисный центр должен играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, используемых в Украине, и обеспечении доступности материально-технической поддержки", - сказал представитель компании.
Центр, расположенный вблизи границы с Украиной, будет обслуживать самоходные гаубицы, танки Leopard 2 и Challenger, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и военные грузовики.
"Для нас в Rheinmetall является ключевой задачей предоставить силам НАТО и Украине наилучшую возможную поддержку", - заявил генеральный директор компании Армин Паппергер.
В июне 2022 года Rheinmetall основал подобный центр в Литве для обеспечения поддержки техники НАТО в странах Балтии.