ISW: Убийство Татарского может быть предупреждением Пригожину

Российские чиновники и пропагандисты поспешили обвинить Украину в убийстве военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин), хотя к его ликвидации могут быть причастны силы внутри РФ, считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

Аналитики приводят слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который заявил, что не стал бы обвинять "киевский режим" в смерти Владлена Татарского и дочери Александра Дугина Дарьи, которая в результате взрыва погибла в августе под Москвой.

"Убийство Татарского в баре Пригожина, вероятно, является частью более общей тенденции к эскалации внутрироссийских конфликтов с участием Пригожина и "Вагнера" , – говорится в отчете ISW.

Эксперты института считают, что убийство пропагандиста, "вероятно, было предупреждением Пригожину, который все больше ставил под сомнение главные пропагандистские тезисы Кремля о войне в Украине и даже туманно намекал на интерес к должности российского президента в качестве конкурента Путину или его преемника".

В ISW также считают, что российские власти, вероятно, намерены использовать убийство Фомина, чтобы усилить самоцензуру среди представителей российского гражданского общества, которые ставят под сомнение успехи РФ на войне в Украине.

"Это убийство углубляет раскол в среде российских военных блогеров, что может сыграть на руку желанию Кремля укрепить контроль над информационным пространством" , – предположили в институте.

2 апреля в центре Петербурга произошел взрыв в кафе, которое ранее принадлежало основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, погиб "военкор" Владлен Татарский, еще 30 человек получили ранения.﻿