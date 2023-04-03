Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 175 тысяч солдат РФ

Генштаб: ВСУ уже уничтожили более 175 тысяч солдат РФ
Фото: Минобороны Украины

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 610 российских оккупантов, 7 ББМ, 7 артиллерийских систем и 13 беспилотников врага.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 175 160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков – 3 619 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 993 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 2 694 (+7) ед,
  • РСЗО – 527 (+0) ед,
  • средств ПВО – 280 (+1) ед,
  • самолетов – 306 (+0) ед,
  • вертолетов – 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 262 (+13) ед,
  • крылатых ракет – 911 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 553 (+16) ед,
  • специальной техники – 298 (+2) ед.

Данные уточняются.

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