Украина получила первую партию истребителей МиГ-29 от Польши

Первая партия истребителей МиГ-29, которые Польша обещала передать, уже в Украине﻿. Об этом сообщил руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач, сообщает Деловая столица.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части" , – добавил он.

В то же время Пшидач не уточнил количество самолетов. Но президент Польши Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни.

По данным польских СМИ, на вооружении армии Польши 28 таких истребителей, однако вряд ли все отдадут Украине.

В целом Украина получит от Польши и Словакии 33 самолета МиГ-29. Из них 13 истребителей предоставит именно Словакия. 23 марта она уже передала первые четыре самолета.