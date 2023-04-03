Федоров: Повестки не будут вручать через мессенджеры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повестки через мессенджеры украинцам не будут раздавать — это технически невозможно﻿. Об этом он сказал в интервью изданию LIGA, сообщает Деловая столица.

В частности, глава Минцифры прокомментировал слова нардепа Федора Вениславского о том, что в парламенте рассматривают возможность рассылки повесток с помощью Viber или Telegram.