Федоров: Повестки не будут вручать через мессенджеры
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повестки через мессенджеры украинцам не будут раздавать — это технически невозможно. Об этом он сказал в интервью изданию LIGA, сообщает Деловая столица.
В частности, глава Минцифры прокомментировал слова нардепа Федора Вениславского о том, что в парламенте рассматривают возможность рассылки повесток с помощью Viber или Telegram.
"Я думаю, некорректно ли он высказался, или просто это вырвано из контекста. Не думаю, что это серьезное политическое видение. Это невозможно сделать, пока нет качественного реестра военнообязанных, а к идентификатору реестра не привязан верифицированный номер телефона. А у нас нет верификации номера телефона и личности в государстве. Я даже не говорю сейчас о Конституции и постановлениях. Чисто технически это невозможно условно сделать в этом году", — подчеркнул Федоров.