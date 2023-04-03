В оккупированном Мелитополе взорвалась машина, пострадал коллаборант
Утром 3 апреля во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль, по предварительным данным пострадал коллаборант Максим Зубарев.
"В городе был слышен звук взрыва. По предварительным данным, на улице Б. Хмельницкого в Мелитополе произошел взрыв автомобиля. На месте работают экстренные службы", - сообщили в оккупационной администрации города.
Позже оккупанты сообщили, что при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь. Эту информацию быстро распространили многие российские СМИ.
Позже о взрыве сообщил и законный мэр Мелитополя Иван Федоров.
"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого предателя на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", - сообщил Федоров.
Позже российские СМИ сообщили, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал коллаборант Максим Зубарев, который занимал должность так называемого "главы администрации поселка Акимовка".