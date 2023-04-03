Еврокомиссия думает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой - СМИ

Европейская комиссия раздумывает над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.﻿ Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, освещающий тематику ЕС и НАТО, сообщает Европейская правда.

Джозвяк отметил, что Европейская комиссия планирует представить обновленную информацию о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии в ЕС в мае. Этот срок ранее анонсировали и в украинском правительстве. Официальный отчет Еврокомиссии о расширении ожидают в октябре.

По словам Джозвяка, Европейская комиссия думает рекомендовать государствам-членам, чтобы те начали переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, и чтобы они продвинулись в отношениях с Грузией, которая пока не имеет статуса кандидата.

"Итак, осталось шесть месяцев, но рабочее предположение на данный момент: рекомендация начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии" , - написал Джозвяк в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что в Европейской комиссии склоняются к тому, чтобы предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС - при условии, что за это время власти страны не сделают новых шагов, противоречащих европейскому курсу.