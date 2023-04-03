РФ обвинила в убийстве Татарского спецслужбы Украины и фонд Навального

Национальный антитеррористический комитет России обвинил﻿ украинские спецслужбы и сторонников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в убийстве военкора Максима Фомина, который называл себя Владленом Татарским.

НАК РФ заявил, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге теракт в отношении Владлена Татарского был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с Фондом борьбы с коррупцией Навального.

По утверждению НАК, Дарья Трепова является активной сторонницей Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве российского Владлена Татарского, задержали на съемной квартире в Выборгском районе Петербурга.

По данным РБК, следствие якобы предполагает, что Трепова могла и не знать, что в статуэтке, которую она подарила Татарскому, находится взрывчатое вещество.

Российские каналы в Telegram цитируют Трепову и публикуют ее фото после задержания. Трепова якобы заявила, что ее "подставили и использовали".

Следователи устанавливают мотивы Дарьи Треповой, заявили в Следственном комитете РФ.