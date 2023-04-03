ВСУ: Россияне далеки от захвата Бахмута

Россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут в Донецкой области, а вокруг админздания горсовета идут бои.﻿﻿ Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает Украинская правда.

"Бахмут - украинский, и они (россияне- ред.) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать" , - заявил Череватый.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" обнародовал видео, на котором рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Пригожин считает, что "юридически" город захвачен оккупантами.

Руководитель ОП Андрей Ермак также заявил, что обнародованное Пригожиным видео, это фейк.

"Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет" , - подчеркнул он.

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Они прикрепили его сбоку неизвестно к чему, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну и хорошо, пусть думают, что взяли" , - прокомментировал видео Череватый.