Зеленский о контрнаступлении: У россиян еще есть время уйти, иначе – уничтожим

Президент Владимир Зеленский во время поездки в с. Ягодное Черниговской области заявил, что все временно оккупированные территории Украины будут освобождены, поэтому если российские войска не уйдут оттуда, то их уничтожат, сообщает Укринформ.

"Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим" , - заявил Зеленский.

Президент не рассказал, когда именно ВСУ будут готовы к контрнаступлению, но заверил, что военные готовятся, "чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю".

Также сообщается, что в годовщину освобождения села Ягодное Зеленский посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц держали мирных жителей в заложниках.

Вместе с президентом школу посетили вице-канцлер Германии Роберт Габек, посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, а также руководитель ОП Андрей Ермак.

Глядя на место, где оккупанты пытали местных жителей, Зеленский сказал, что может пожелать президенту России "провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета".