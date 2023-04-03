Финляндия станет полноправным членом НАТО завтра, - Столтенберг

Финляндия станет полноправным членом НАТО уже завтра, 4 апреля, на встрече министров иностранных дел стран Альянса.﻿ Информацию подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Вступление страны в НАТО будет отмечено на церемонии во вторник, где, среди прочего, будет поднят финский флаг у штаб-квартиры Альянса в Брюсселе.

"Это сделает Финляндию более безопасной, и это также сделает более безопасной Швецию" , - сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Добавим, что Швеция также подала заявку на членство, но Турция пока не ратифицировала ее. При этом переговоры между странами продолжаются.

Завтра в Брюссель прибудет президент Финляндии Саули Ниинисте и примет участие в официальной церемонии присоединения страны к НАТО.

Финляндия передаст на хранение правительству США в Брюсселе документ о присоединении к Альянсу перед началом встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Кроме президента Ниинисте и министра иностранных дел Пекки Гаависто, в церемонии поднятия флага примет участие министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.