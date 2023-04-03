Столтенберг: В НАТО разработают многолетнюю программу поддержки Украины

Министры иностранных дел стран НАТО на своей встрече, которая начнется 4 апреля, согласуют старт разработки многолетней программы поддержки для Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе 3 апреля генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг выступил накануне встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

По его словам, министры обсудят, как НАТО может усилить поддержку Украины, включая дальнейшее укрепление Вооруженных сил и поддерживая переход от советского оборудования и вооружения к натовскому.

"Наша поддержка рассчитана на длительный период. Поэтому я ожидаю, что министры согласятся начать разработку многолетней программы для Украины" , - сказал генсек Альянса.

Столтенберг также подтвердил, что Финляндия официально присоединится к НАТО 4 апреля.