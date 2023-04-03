СМИ: Возле секретной резиденции Путина в Сочи установили ПВО

Команда Алексея Навального сообщила, что на Красной поляне в Сочи, где находится секретная резиденция президента России Владимира Путина, установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", сообщает Украинская правда.

Об этом передает Навальный LIVE.

Соратники Навального показали фото ЗРПК на фоне гор. Они установили, что "Панцирь-С1" стоит на Красной поляну, где любит отдыхать российский диктатор.

В километре от противоракетной установки находится комплекс зданий на 20 га земли с вертолетной площадкой и собственным подъемником с ВИП кабинками, который по документам принадлежит Газпрому.

Но, по информации Навальный LIVE, на самом деле это секретная зимняя резиденция Путина – место, где он катается на лыжах.

Сообщается, что шале построили к Олимпиаде. Одновременно с другим очень похожим шале по соседству – зимней дачей зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

В январе зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 заметили возле двух резиденций Путина – на Валдае и в Ново-Огарево.

Также установили ПВО и на крышах нескольких зданий в Москве. В частности – на крыше ГУВД Москвы, на здании Минобороны и на крыше бизнес-центра в Тетеринском переулке.

Отмечается, что ЗРПК установлены так, чтобы закрывать подлеты к Кремлю со всех сторон.

Издание "Медуза" напоминает, что официально у президента России есть три резиденции, не считая Кремля. Это Ново-Огарево в Московской области, "Бочаров ручей" в Сочи, "Долгие бороды" ("Валдай" или "Ужин") в Новгородской области.

Также сообщалось, что московские власти начали вырубать леса, чтобы расположить системы ПВО в российской столице.