В Украину из российского плена вернулись еще 12 человек

Украина добилась освобождения из российского плена еще 10 военных и двух гражданских, среди них пятеро с тяжелыми ранениями, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Десять защитников принадлежат к солдатскому и сержантскому составу. Они были захвачены в плен, в частности, в боях возле Бахмута, сел Опытного и Орехово-Василовки на Донетчине, вблизи Кременной и Краснопоповки на Луганщине. Также возвращены два гражданских, которых агрессор удерживал в качестве заложников: из села Липцы Харьковской области и Мариуполя" , — говорится в сообщении.

Освобожденные военные принадлежат к ВСУ, в частности, 518 отдельного батальона специального назначения, 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", 57-го отдельного стрелкового батальона.

Отмечается, что 24 марта Украина добровольно и без всяких условий вернула в Россию всех пятерых тяжелораненых пленных, которые были транспортабельными. Россия решила отпустить лишь пятерых тяжелораненых украинцев, а не всех, как того требуют подписанные РФ международные конвенции.

С начала широкомасштабного вторжения из плена освобождены уже 2005 украинцев.

7 марта в результате переговорного процесса состоялся очередной обмен пленными военнослужащими между Украиной и Россией.

24 марта Украина в одностороннем порядке передала России всех тяжелораненых пленных, захваченных с начала полномасштабной войны, которых можно было транспортировать.