Генштаб: ВСУ отбили около полусотни атак, в эпицентре – три города

Вооруженные силы Украины за сутки отбили более 45 атак российских оккупантов, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Благодаря слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины и героизму каждого воина, в течение суток было отражено более 45 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка".

Авиация сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. РФ и в дальнейшем использует воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. На белорусских полигонах осуществляется подготовка подразделений вооруженных сил российской федерации.

Сохраняется присутствие подразделений противника в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запселье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рубленое и Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крохмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отбили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого соприкосновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время, враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонительные возможности. Осуществил обстрелы населенных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

В Скадовском районе Херсонской области, российские оккупационные "власти" начали составление списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию РФ. Известно, что "эвакуация" пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.