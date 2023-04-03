Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ

Совет федерации России в понедельник принял решение перестать платить взносы в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

"Сегодня (в понедельник. - Ред.) на Совете рассмотрен вопрос об уплате Россией взносов в бюджет Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству. Принято решение приостановить выплату взносов за 2023 год и перезачислить на этот год взнос, который Россия оплатила в 2022 году" , - заявил Володин.

По его словам, российская делегация натолкнулась на попытки препятствования работы в Парламентской ассамблее ОБСЕ, поэтому Москва не видит смысла "платить за то, в чем не участвовали".

"Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос" , - добавил он.

Еще в январе глава российской делегации на ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что из-за недопущения делегации на сессии в Великобритании и Польше Россия может рассмотреть вопрос о прекращении уплаты своего взноса.

Напомним, что с ноября 2022 года постоянная делегация Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее ОБСЕ бойкотирует работу организации после того, как постоянный комитет не смог изменить правила для изгнания России.

В частности украинские депутаты не участвовали в Зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Австрии, вместо этого организовав акцию протеста с представителями украинской общины.

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ОБСЕ за недостаточное участие в попытках заставить Россию прекратить войну против Украины. Зеленский отметил, что через 9 месяцев непрерывных преступлений Россия остается одним из членов Парламентской ассамблеи организации.