Нардепы планируют выгнать УПЦ МП еще и из Почаевской лавры
Более 30 народных депутатов хотят от имени Верховной Рады обратиться в Кабинет министров с предложением разорвать с Украинской православной церковью Московского патриархата договор аренды на сооружения Почаевской Успенской лавры, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Соответствующий проект постановления №9179 был зарегистрирован в парламенте 3 апреля.
Его подали депутаты от разных фракций и групп - в частности, от "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "За будущее".
Сейчас текст документа на сайте Рады отсутствует.
Справка: Почаевская Успенская лавра – православный мужской монастырь в Почаеве, Кременецкий район, Тернопольская область. Вторая по размерам после Киево-Печерской лавры. Монастырь находится в аренде УПЦ МП.
Предыстория:
- В марте 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор с УПЦ МП о безвозмездном пользовании лаврой в Киеве. Монахи должны были покинуть монастырь и все здания 29 марта.
- Священники УПЦ МП должны были покинуть лавру 29 марта, проведя там последнее богослужение.
- Но наместник Лавры митрополит Павел заявил, что они не планируют этого делать и подают иск против национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".