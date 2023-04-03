СМИ: Столтенберг предлагает членам НАТО выделять по 500 млн евро в год для Украины

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг просит страны-члены выделять по 500 миллионов евро в год для Комплексного пакета помощи Украине, через который она получает нелетальную помощь, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Глава НАТО хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP), который предусматривает краткосрочную помощь, как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия российскому вторжению.

Также CAP направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки для модернизации ее вооруженных сил и достижения стандартов оперативной совместимости НАТО. В то же время детали предложения Столтенберга, по данным источников Bloomberg, еще предстоит проработать.

Как отмечает агентство, помощь Украине в переходе на стандарты НАТО может также помочь союзникам поддерживать летальную поддержку посредством поставок современного вооружения на фоне исчерпания запасов советской техники.

Напомним, генсек НАТО в понедельник заявил, что министры иностранных дел стран-членов Альянса во вторник согласуют старт разработки многолетней программы поддержки для Украины, которая будет предусматривать и поддержку по завершении войны с Россией.

Напомним, Комплексный пакет помощи Украине был введен после саммита НАТО в Варшаве в 2016 году. Он направлен на предоставление нелетальной помощи и улучшение совместимости украинских военных со стандартами Альянса. Летальную помощь, как известно, предоставляют отдельно страны-члены Альянса.

Общий объем помощи НАТО и его членов Украине с начала полномасштабной войны уже превысил 150 миллиардов евро.