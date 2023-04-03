Гаюн: Беларусь снова продлила совместные военные учения с Россией

Беларусь продлила совместные военные учения с Россией до 10 апреля, сообщает Деловая столица.

Об этом говорит график проведения учений на беларусских полигонах со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Так, 1-2 апреля были выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы российские военные, продолжают работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

В целом, продление учений на беларусских полигонах на данный момент выглядит следующим образом с 3 апреля:

️227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 08.04;

️Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 07.04;

️Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 08.04;

️Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 09.04;

️212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 07.04;

️230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 10.04;

️174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 09.04;

️Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 09.04.

Это очередное продление учений на неделю на беларусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022. Общее число продлений составило 49 недель. Белорусские военные улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но как и ранее, они не готовы к наступательным действиям ввиду отсутствия реального боевого опыта.

Кроме того, отметим, что сегодня МО РБ объявило о начале очередной проверки боеготовности одного из соединений ВС РБ. В рамках проверки одно из подразделений будет выведено на полигоны и различные участки местности. Сроки проверки обозначены как "в течении месяца".