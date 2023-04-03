Зеленский провел Ставку в Чернигове: готовимся к активным действиям

Президент Владимир Зеленский провел выездное заседание Ставки в Чернигове, где обсудили подготовку к освобождению оккупированных территорий Украины, сообщает Украинская правда.

Об этос заявил Зеленский в видеообращении.

"Новое выездное заседание Ставки - первое было в Днепре, теперь - в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе.

Доложили командующие направлений. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, с самых горячих участков фронта. Ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Марьинке и по всей Донецкой области. Белогоровка и вся Луганщина. Главком и руководитель ГУР МО, глава Государственной пограничной службы, представители Министерства обороны.

Полноценное заседание. Полноценная координация. Полноценная подготовка наших активных действий ради освобождения украинских земель".

Зеленский назвал поездку в Черниговскую область одной из самых тяжелых эмоционально. Президент вручил Чернигову награду города-героя и наградил украинских защитников.