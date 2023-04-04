Украина готова к контрнаступлению, но возможны проблемы с мотивацией и потерями – NYT

С западным вооружением и вновь созданными штурмовыми подразделениями Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению, но суровым испытанием будет восстановление потерь и сохранение мотивации уставших войной войск.﻿﻿ Об этом пишет издание The New York Times, сообщает Украинская правда.

Новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые обеспечили ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях, пишет NYT.

"Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы миру упадок военной мощи РФ, уменьшил бы беспокойство, что война зашла в "болото", и, скорее всего, поощрил бы союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева" , - отмечает издание.

По оценкам NYT, предстоящее контрнаступление будет очень серьезным вызовом для Украины.

"Украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться сквозь российские окопы, танковые ловушки и минные поля. На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. Современные западные танки, которые имеют лучшую живучесть и огневую мощь, будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций" , - отмечает издание.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас заявила в комментарии NYT, что Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия, если она вовремя получит оружие и подготовит войска.

По ее мнению, Украина может сделать РФ ослабленной военной силой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговорах о прекращении войны.

Она заявила, что люди "представляют только то, что видят сейчас", но многое может измениться с поступлением на фронт нового западного вооружения и десятков тысяч украинских солдат, которые проходят подготовку в Украине и Европе.

Тем не менее, отмечает NYT, успех ВСУ вряд ли гарантирован, поскольку союзники не спешат присылать оружие, а солдатам приходится довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики.

Вооружение и оборудование для прорыва линий окопов и пересечения минных полей появляется у Украины, однако остается непонятным, в достаточном ли количестве, пишет издание.

На начальном этапе украинское контрнаступление вполне может зависеть от преодоления обширных минных полей, рассказали NYT военные аналитики. Для этого Украина будет полагаться на машины для разминирования, которые есть в ее арсенале с советских времен, а некоторые из них были захвачены у россиян. Кроме того, Украина сейчас также получает минно-взрывные устройства с Запада.

NYT отмечает, что разминирование можно проводить вручную, когда солдаты "прощупывают" почву и пристально следят за растяжками, идя перед штурмовыми подразделениями, или с помощью специализированной техники для разминирования.

Ожидается, пишет издание, что Украина нанесет удар на юге, где местность варьируется от раскидистых полей до городов и сел.

"Удар протяженностью около 80 км по степи от нынешней линии фронта до оккупированного города Мелитополь разделит удерживаемую РФ территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз в Крыму" , - пишет NYT.

Вместе с тем, пишет издание, моральный дух украинских бойцов, который большую часть войны был лучше, чем у противника, "становится все большей проблемой".

В десятках недавних интервью NYT солдаты, находящиеся на позициях под Бахмутом или выходящие из уличных боев на короткие перерывы, выражали ужас от масштабов насилия и смертей.

Одним из самых ярких примеров военного восстановления, отмечает издание, является то, что Министерство внутренних дел восстанавливает подразделение "Азов", бойцы которого погибли, были ранены или попали в плен во время осады Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь" прошлой весной, а также погибли при взрыве в казарме для военнопленных в Еленовке.

Недавно на базе в сосновом лесу новобранцы "Азова" пять недель осваивали базовые солдатские навыки, пишет NYT.

"Мы будем тренировать новых людей, поднимать их до нашего уровня" , - рассказал изданию лейтенант Илья Самойленко, который был освобожден из российского плена в результате обмена.

Для того, чтобы в штурмовое подразделение "Азова" попадали только наиболее мотивированные солдаты, новобранцам дают возможность выбора. После окончания курса подготовки они могут решить остаться на базе или идти в бой. Для этого они звонят в колокольчик, что свидетельствует об их желании остаться.