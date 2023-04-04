WP: РФ построила в Крыму сеть траншей и заграждений

Россия начала готовить аннексированный Крым к украинскому контрнаступлению, всего за несколько недель оккупанты построить на полуострове целую сеть окопов и заграждений.﻿﻿ Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые фотографии компании Maxar, сообщает Украинская правда.

Издание пишет, что оккупанты соорудили укрепления в районах населенных пунктов Медведевки, Витино и в других частях Крыма.

Вдоль побережья Черного моря россияне установили противотанковые обрубки, рвы и артиллерийские орудия. На снимке со стороны озера Сиваш видна целая сеть окопов, длина которых в некоторых случаях превышает 900 метров. Там также установлены три ряда "зубов дракона" - бетонных противотанковых заграждений в форме пирамид.

WP пишет, что "совсем недавно" Россия значительно укрепила позиции на границе Крыма с материковой частью Украины.

На снимке села Витино в Саакском районе Крыма, сделанном 27 февраля, видно пустой берег. Однако уже 12 марта у моря появилась линия окопов. На одном из снимков, сделанных возле Витино, также видно несколько артиллерийских установок, установленных в окопах, что аналитикам трудно объяснить с точки зрения военной логики.

Оборонительные сооружения в большинстве случаев, отмечает издание, появились возле естественных водных заграждений, таких как берег моря или каналы, что создает дополнительные преграды в случае наступления ВСУ.

Крым можно теперь считать "одной из самых укрепленных" территорий в зоне войны, отмечает издание.

WP отмечает, что для рытья окопов российская армия использует военный траншеекопатель советских времен БТМ-3, который способен выкапывать траншеи со скоростью 80 м в час, даже когда земля промерзла. Кроме того, пишет издание, так называемое руководство Крыма привлекло к рытью траншей на побережье местных рабочих за оплату $90 в день.

По мнению директора российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкла Кофмана, Украина вряд ли решится на захват Крыма "в классическом смысле", но скорее прибегнет к тактике постоянного изматывания и установления огневого контроля над полуостровом.