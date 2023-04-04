ISW: Россияне продвигаются в центр Бахмута
Наемники ЧВК "Вагнер" захватили здание администрации Бахмута, российские силы продвигаются в центр города, утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Эксперты института подтвердили данные российских источников о том, что силы ЧВК "Вагнер" сумели захватить админздание горсовета Бахмута. Аналитики ссылаются на кадры с российским флагом на горе обломков разрушенной администрации Бахмута.
По данным ISW, 3 апреля россияне продолжили продвигаться в центр города.
"ЧВК "Вагнер", вероятно, продолжит попытки закрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через густонаселенные районы города в направлении Хромового", – отметили в институте.
В ISW добавили, что представители ВСУ подтверждают, что вместе с "вагнеровцами" в Бахмуте все активнее действуют регулярные российские войска, в частности ВДВ.
3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы "юридически захватили" Бахмут. При этом он признал, что в западной части города остаются украинские войска.
В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне далеки от того, чтобы захватить город Бахмут, а вокруг админздания горсовета идут бои.