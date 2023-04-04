Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 530 оккупантов и 8 танков

Согласно данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже 175 690 военных, 3 627 танков, 6 999 ББМ и 2 277 вражеских беспилотников.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 175 690 (+530) человек ликвидировано,

танков – 3 627 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 6 999 (+6) ед,

артиллерийских систем – 2 697 (+3) ед,

РСЗО – 528 (+1) ед,

средств ПВО – 280 (+0) ед,

самолетов – 306 (+0) ед,

вертолетов – 291 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 277 (+15) ед,

крылатых ракет – 911 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 562 (+9) ед,

специальной техники – 298 (+0) ед.

Данные уточняются.