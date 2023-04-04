Разведка Британии: Руководство РФ ищет альтернативы "группе Вагнера"

Британская разведка допускает, что в России работают над созданием новых частных военных компаний, которые могли бы стать альтернативной "группе Вагнера" в войне против Украины.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине за 4 апреля, сообщает Украинская правда.

По мнению аналитиков, РФ хотела бы постепенно заменить другими ЧВК "группу Вагнера", которая играет значительную роль в войне против Украины – из-за напряжения, возникшего между российским Минобороны и главарём "вагнеровцев" Евгением Пригожиным.

"Российское военное руководство, похоже, хочет заменить их другой ЧВК, которая была бы более подконтрольной ему. Однако ни одна из российских частных военных компаний из тех, о которых известно, не является сопоставимой с "группой Вагнера" по размерам и боеспособности" , – отмечают в обзоре.

Британская разведка допускает, что в Москве оценили "удобство" использования в войне против Украины ЧВК, поскольку это создает меньше жестких лимитов с выплатами и в таких структурах меньше проблем с эффективностью, чем в регулярной армии.