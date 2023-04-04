Экс-глава Госдепа США: будущее России зависит от хода войны

Экс-глава Госдепа США времен Дональда Трампа Майк Помпео считает, что будущее России зависит от хода войны в Украине, сообщает Европейская правда.

Отвечая на вопрос, каким он видит будущее послевоенной России, Помпео указал на решающее значение того, как война завершится.



"Это (будущее России. - Ред.) зависит от хода войны. Но в конце концов, решит то, как мы этого (завершения войны. - Ред.) достигнем" , - сказал он.

По мнению Помпео, после войны нужно будет найти такую архитектуру безопасности, которая защитит мир, чтобы подобное никогда не произошло снова.

"И при правильном решении россияне наведут порядок в своей стране. Я считаю это абсолютно реальным" , - сказал бывший глава Госдепа США.

Помпео также считает, что для продолжения поддержки Соединенных Штатов Украине следует прекратить концентрироваться на американских выборах и вместо этого продолжить демонстрировать готовность бороться за свой суверенитет и проводить реформы.