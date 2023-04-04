Столтенберг оценил ситуацию на поле боя в Бахмуте

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос, как бои за Бахмут влияют на ВСУ и российскую армию, заявил, что россияне пытаются низкое качество в технике и командовании в боях за Бахмут в Донецкой области компенсировать количеством, сообщает Украинская правда.

"В рядах же российского войска видим низкий боевой дух, техника часто плохая, подготовка не слишком впечатляет. Командование на самом деле не срабатывает во многих операциях. Но в то же время видим: то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются наверстать количественно" , - заявил генсек НАТО.

По его словам, российское командование бросает в бой тысячи войск, плохо оснащенных и обученных.

"Но, конечно, это наносит ущерб и они могут нанести потери и украинской стороне" , - подчеркнул он.

Генсек НАТО говорит, что россияне теряют гораздо больше солдат, чем украинцы, потому что не имеют качественного командования и оборудования, однако не надо недооценивать Россию, "поскольку она продемонстрировала готовность ввести десятки тысяч новых войск".