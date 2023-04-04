Расширение НАТО стало следствием войны РФ против Украины, - Столтенберг

Вступление Финляндии в НАТО, а затем и Швеции станет историческим событием и прямым результатом вторжения России в Украину. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Президент Путин провозгласил целью вторжение в Украину, чтобы НАТО было меньше. Он получает прямо противоположное… Сегодня Финляндия, а вскоре и Швеция станут полноправными членами альянса" , - сказал он журналистам перед встречей министров иностранных дел альянса.