РФ передала Беларуси "Искандер-М", который может нести ядерные ракеты, - Шойгу

Россия передала Беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По его словам, 3 апреля на полигоне в России якобы было начато обучение белорусских военных работе с этим комплексом для так называемой защиты "Союзного государства".

Кроме того, Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже "получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащеннии".

Напомним, ранее сообщалось о намерении России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, он готов договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о размещении стратегического ядерного оружия в РБ "если это понадобится Минску".

Решение Лукашенко возмутило мировых лидеров. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.