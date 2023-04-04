Глава МИД Финляндии подписал документ о вступлении страны в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс. Церемония состоялась перед камерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает Украинская правда.

Хаависто назвал этот момент историческим. По его словам, примерно в это же время Турция передает госсекретарю США решение о ратификации членства Финляндии.

Эти шаги снимают последние бюрократические препятствия на пути Финляндии в НАТО и позволят генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу официально пригласить Финляндию присоединиться к Альянсу. Ожидается, что он это сделает вскоре.

После этого сине-белый флаг страны поднимут рядом с флагами союзников. Он будет развеваться между флагами Эстонии и Франции. Официальная церемония вступления Финляндии в НАТО начнется в 16:30 по киевскому времени.

Финляндия станет 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля после рекордно быстрого завершения процесса ратификации вступления в оборонный союз.