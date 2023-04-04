Бензин, дизель и автогаз дешевеют: актуальные цены на АЗС в Украине

Розничные цены на дизельное топливо и автогаз в Украине 4 апреля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Бензин подешевел, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,05 гривен за литр (-0,02 гривен), на дизельное топливо - 47,22 гривен за литр (-0,03 гривен), на автогаз - 21,70 гривен за литр (-0,02 гривен).

Розничные цены в Украине:

В начале года снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

Кроме того, с начала марта курс доллара в Украине упал на 2,5 гривны до 37,7 гривен за доллар, что делает топливо еще дешевле.

За март бензин подешевел на 1,2%, дизельное топливо на 5,6%, автогаз - на 9,7%.