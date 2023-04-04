Зеленский поздравил Финляндию и ее президента со вступлением в НАТО

Президент Владимир Зеленский поздравил Финляндию и ее президента Саули Ниинистё со вступлением в Североатлантический альянс во вторник, сообщает Европейская правда.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Поздравляю Финляндию и президента Саули Ниинистё со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе" , - подчеркнул Зеленский.

"Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели" , - добавил он.

Щиро вітаю Фінляндію й Президента @niinisto зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні. Розраховуємо, що Вільнюський #NATOSummit наблизить і Україну до нашої євроатлантичної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023

Ранее президент говорил, что на саммите Альянс должен предложить дальнейшие шаги для членства Украины - в частности, стратегические гарантии безопасности на пути ее евроатлантической интеграции.

Как известно, во вторник Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.

Вступление Финляндии в НАТО ознаменует конец эпохи нейтралитета страны, которая была внеблоковым государством с обретения независимости в 1917 году и подверглась вооруженной агрессии СССР в начале Второй мировой войны. Недавнее вторжение России в Украину побудило финнов искать безопасности под эгидой соглашения о коллективной обороне НАТО.

Присоединение Финляндии примерно вдвое увеличивает протяженность границы НАТО с Россией.