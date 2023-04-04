Грузия находится "на распутье" европейской интеграции - докладчики ПАСЕ

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам Грузии в понедельник выразили обеспокоенность движением страны к европейской интеграции, призвав к комплексным реформам и укреплению верховенства права, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заключении содокладчиков ПАСЕ по Грузии - Клода Керна и Эдит Эстрелы.

Парламентарии совершили визит в Грузию 27-29 марта 2023 года. Визит был сосредоточен на последних событиях, демократических реформах, политической среде, поляризации, судебной реформе, борьбе с коррупцией и проблемах с правами человека.

В заявлении, обнародованном по результатам визита, содокладчики ПАСЕ по Грузии подчеркнули, что общество страны разделяет европейские стремления и заслуживает будущего в Европейском Союзе.

"Грузия находится на распутье. Мы призываем грузинские власти и все политические силы преодолеть крайнюю вражду и поляризацию, отбросить узкопартийные интересы и совместно работать со всеми заинтересованными сторонами над реализацией 12 приоритетных направлений реформ, определенных Европейской комиссией для того, чтобы страна получила статус кандидата на вступление в ЕС" , - отметили содокладчики.

Они осудили последние нападения на общественные организации и представителей гражданского общества в Грузии, призвали к комплексной реформе судебной системы. Содокладчики также выразили обеспокоенность относительно законопроекта о "деолигархизации", получившего отрицательное заключение Венецианской комиссии.

Отдельно представители ПАСЕ выразили обеспокоенность по поводу состояния здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили, призвав грузинские власти допустить к нему независимых врачей.

Грузия - одна из одиннадцати стран-членов Совета Европы, которые находятся под процедурой мониторинга Совета Европы на предмет соблюдения демократических стандартов и стандартов в области прав человека.

Напомним, в июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в ЕС. Грузия получила признание европейской перспективы и рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов, которые должна выполнить для того, чтобы в дальнейшем получить кандидатский статус. Среди них - преодоление поляризации в обществе, деолигархизация, реформа судебной и избирательной системы.

В конце 2022 года власти Грузии заявляли, что считают уже выполненными все рекомендации Еврокомиссии. Недавно власти страны попытались одобрить скандальный законопроект об "иноагентах", но после массовых протестов и жесткой реакции западных партнеров его "похоронили".