Генштаб: ВСУ поразили два пункта управления врага

Вооруженные силы Украины за сутки поразили два пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток противник нанес 2 ракетных и 28 авиационных ударов, в частности, применил 17 БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них были уничтожены украинскими защитниками. Также враг совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток было отражено более 45 вражеских атак. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бачевск, Волфино и Запселье Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Огирцево, Волчанск, Рубленое, Двуречанское на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Масютовка, Купянск, Каменка и Первомайское Харьковской области и Новоселовское и Крохмальное - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кременной. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Колодязи и Заречное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут – в течение суток наши защитники отбили около 20 атак противника.

В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Белая Гора, Клебан-Бык и Новодмитровка.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. В то же время, враг совершил обстрелы населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БпЛА. Осуществил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонительные возможности. Обстрелял Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малую Токмачку, Каменское Запорожской области; Берислав, Веселое, Бургунку, Антоновку, Велетенское, а также город Херсон.

В городе Старобельск Луганской области, так называемая оккупационная "власть" использует представителей коммунальных служб для заселения военнослужащих российских оккупационных войск в квартиры и дома, которые временно оставили граждане Украины. Такие действия происходят под видом профилактических проверок показаний счетчиков коммунальными службами.

Также участились случаи вывоза мирных граждан в неизвестном направлении без всяких объяснений после выборочных проверок мобильных телефонов.