США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет
Фото: Рixabay

Соединенные Штаты Америки (США) выделяют очередной пакет военной помощи для Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой критически важной помощи Украине в сфере безопасности. Это включает в себя разрешение президента на предоставление помощи по безопасности с предоставлением большего количества боеприпасов для предоставленных США ПЗРК HIMARS, перехватчиков ПВО и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для своей обороны", - говорится в сообщении.

Кроме того, Пентагон объявил о предоставлении значительного пакета средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противотанковых систем за счет средств Инициативы по оказанию помощи Украине в области безопасности (USAI) на сумму 2,1 миллиарда долларов.

В состав пакета входят:

  • Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot;
  • Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм минометные мины;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые в трубе;
  • Примерно 400 гранатометов и 200 000 боеприпасов;
  • 11 тактических транспортных средств для эвакуации оборудования;
  • 61 тяжелый топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелого оборудования;
  • Испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники писало о планах выделить пакет для Украины на 2,6 млрд долларов. Ожидалось, что в него войдут радары, боеприпасы для танков и боевых самолетов, мостоукладчики и многое другое.

Кроме того, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на днях заявил о том, что Вашингтон пока не планирует передавать ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривает другие варианты наращивания дальнобойных возможностей Украины.

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